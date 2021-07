Brave and Beautiful, quante puntate sono?

Una nuova serie tv turca approda su Canale 5: si chiama Brave and Beautiful (titolo originale “Cesur ve Güzel”) è va in onda dal 5 luglio 2021 alle 14:45, al posto di Mr. Wrong che, invece, si sposta definitivamente in prima serata una volta alla settimana.

Ma da quante puntata è composto Brave and Beautiful? Anche in questo caso, bisogna fare un distinguo tra la versione originale turca e quella rieditata per l’Italia. Su Star Tv -la rete turca che l’ha mandata in onda-, infatti, la serie ha avuto una durata di 32 episodi, ciascuno della durata tra i 120 ed i 140 minuti.

Ovviamente, nella versione italiana non era possibile mantenere questa durata se si voleva mandarla in onda ogni giorno. Da qui, quindi, la suddivisione di ogni puntata in tre parti, della durata di 40-45 minuti l’una. Il numero totale di puntate, quindi passa a 96. Va detto, però, che Mediaset potrebbe allungare questo numero nel caso la serie dovesse ottenere un buon riscontro di pubblico, riducendo le durate degli episodi.

Brave and Beautiful, la trama

La storia parte quando l’affascinante Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) torna a Korludağ, paese poco lontano da Istanbul, con l’obiettivo di vendicarsi di Tahsin Korludağ (Tamer Levent), che ha causato la morte di suo padre. Prima di incontrarlo, però, salva la vita a Sühan (Tuba Büyüküstün), giovane imprenditrice di profumi.

Tra i due l’attrazione è immediata, nonostante lei sia fidanzata con Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak). Cesur, però, scopre che la donna è la figlia proprio di Tahsin. Nel corso delle puntate, la storia dei due viene così ostacolata dalla faida familiare e dalle scoperte che faranno sulle malefatte compiute dall’uomo.