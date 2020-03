Fotogallery di Brad Schaeffer, dottore di Piedi al limite

Chi è Brad Schaeffer la dottore di Piedi al limite, il nuovo reality americano che in Italia va in onda il lunedì sera su Real Time? Nei prossimi paragrafi troverai tutte le informazioni su Brad, compresa una ricca fotogallery.

Bio Brad Schaeffer

Brad Schaeffer è il dottore protagonista di Piedi al Limite, insieme alla dottoressa Ebonie Vincent. Come la collega, anche lui è un podologo che si è laureato in medicina alla Palm Beach Atlantic University nel 2006 e, successivamente, in podologia all Temple University’s School of Podiatric Medicine nel 2011.

Durante i suoi studi, ha fatto parte anche di una squadra di baseball, il suo sport preferito, ma quando ha notato che i suoi voti stavano peggiorando a causa dello sport, ha lasciato il baseball e si è completamente dedicato alla medicina.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Brad ha una sorella di nome Katie e due nipoti di nome Arabella e Zayden. Non sappiamo nulla, invece, della sua vita sentimentale: sul suo profilo Instagram non solo presenti foto di mogli o compagne e durante il programma, abbiamo notato che non ha alcuna fede al dito.

Infine, c’è da sottolineare che quella di Brad Schaeffer in Piedi al limite non è la sua prima apparizione televisiva. Infatti, il dottore aveva già partecipato al programma The Titan Games, una serie di competizioni sportive che è stata presentata in anteprima su NBC il 3 gennaio 2019, arrivando in semifinale.

La foto di Brad Schaeffer di Piedi al limite