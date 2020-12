Boss In Incognito, puntata 21 dicembre 2020: birra Peroni

Puntata speciale, il 21 dicembre 2020 alle 21:20, per Boss In Incognito, il docu-reality di Raidue che propone nuove “missioni” con al centro imprenditori che entrano nelle loro aziende sotto mentite spoglie per conoscere la realtà di chi vi lavora, trovare eventualmente chi approfitta delle situazioni e chi, invece, dà tutto se stesso e meriterebbe più attenzione.

Alla conduzione di questa puntata speciale, così come dell’edizione scorsa, c’è Max Giusti. Per la prima volta, anche il conduttore si travestirà, entrando anche lui nelle aziende ed aiutando il boss protagonista e dandogli una mano in alcuni lavori. Girato poco dopo la fine del lockdown, questa edizione di Boss In Incognito servirà anche a raccontare le imprese italiane ed il loro tentativo di ripartire.

Boss In Incognito 2020, puntata Peroni

Alla vigilia di un Natale diverso per tutti, con le conseguenze di una pandemia che sta richiedendo grandi sacrifici a imprenditori e lavoratori, le telecamere di Boss in incognito, con un nuovo escamotage, entreranno in una azienda italiana d’eccellenza: Birra Peroni, con il suo Amministratore Delegato, Enrico Galasso, che andrà sotto copertura.

All’interno dello stabilimento della Birra Peroni e nella Malteria di proprietà dell’azienda, il programma seguirà tutte le fasi del processo produttivo della birra, un prodotto che, da oltre 170 anni, entra nelle case degli italiani, espressione del made in Italy nel mondo.

Per entrare nella sua azienda senza farsi riconoscere, il boss passerà sotto le attente mani dei truccatori del programma e cambierà nome, diventando Lorenzo. Anche in questo speciale, però, non sarà solo il boss a camuffarsi, assumendo nuove sembianze e una nuova identità.

A sostituirlo, in alcune mansioni, ci sarà Max Giusti che avrà un nuovo personaggio da interpretare: smessi i panni di Giancarlo, protagonista dell’ultima stagione, vestirà quelli di Josè, un operaio di origini cilene, che aiuterà il boss nella sua missione.

Il Boss, Enrico-Lorenzo, durante il suo viaggio incontrerà Rita, un’operaia dello Stabilimento di Padova, che da oltre quarant’anni lavora in Peroni e con lei imparerà a degustare la birra, ossia a fare il controllo qualità del prodotto; scenderà poi nelle cantine con Salvatore, un giovane padre che ha dovuto affrontare un periodo molto difficile; incontrerà Michele, un operaio della stabilimento di Bari al quale il Natale ricorda uno dei periodi più bui della sua vita; e, infine, farà la conoscenza di Roberto, un cinquantenne che si è dovuto reinventare ed accettare un lavoro lontano dagli affetti più cari. Max-Josè, invece, scenderà in campo con Gianni, un contadino che da oltre 30 anni si occupa della semina dell’orzo, l’elemento principe della birra.

Boss In Incognito, streaming

E’ possibile vedere Boss In Incognito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.