Boss in Incognito 2025, puntata stasera 6 ottobre: i pennarelli della Carioca

Stasera, lunedì 6 ottobre 2025, quarta e conclusiva puntata dell’undicesima edizione (ottava in Rai) di Boss in incognito, il docu-reality di Raidue adattamento italiano del format britannico “Undercover Boss”, in cui un imprenditore si fa truccare per cambiare aspetto ed aggirarsi insospettato tra i dipendenti della sua azienda. Da quest’anno avvicendamento alla conduzione tra Max Giusti ed Elettra Lamborghini.

Come sempre, alla fine della puntata il Boss incontra i dipendenti che lo hanno aiutato nel corso della puntata, per esprimere una valutazione e, in alcuni casi, cercare di aiutarli laddove abbiano bisogno di sostegno, o di dare loro il giusto riconoscimento per il lavoro che svolgono.

Boss in incognito – Carioca SpA

Protagonista di stasera è Luca Talarico, azionista e membro del cda di Carioca Spa, che affronterà la sfida su incarico dell’amministratore delegato Enrico Toledo. Carioca Spa, storica eccellenza italiana, domina il mercato dei pennarelli, penne e prodotti per stimolare la creatività infantile. Con sede a Settimo Torinese, impiega 140 persone, genera un fatturato annuo di 36 milioni di euro, produce un milione di pennarelli al giorno e esporta in oltre 90 Paesi.

Durante la puntata, Talarico lavorerà in incognito accanto a Liban, un giovane somalo addetto al magazzino e al rifornimento delle linee produttive. Incontrerà Giuseppina all’assemblaggio delle penne, condividendo con lei la passione per il calcio; con Dario esplorerà il mondo dei colori e il processo di produzione dell’inchiostro; e con Rosanna si dedicherà al confezionamento dei pennarelli. A supportarlo nell’esperienza ci sarà Elettra Lamborghini, travestita da Ramona, che affiancherà Osazeme nell’assemblaggio dei Jumbo pennarelli.

Ai dipendenti, ignari dell’identità dei “colleghi” (boss e conduttrice sempre camuffati come operai), viene raccontato che l’azienda sta ospitando “Job Deal”, un fittizio programma per aiutare disoccupati a reinserirsi. Solo al termine della settimana, durante le riprese, emerge la verità.

Boss In Incognito, dove vederlo?

E’ possibile vedere Boss In Incognito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.