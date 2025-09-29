Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, lunedì 29 settembre 2025, terza puntata dell’undicesima edizione (ottava in Rai) di Boss in incognito, il docu-reality di Raidue adattamento italiano del format britannico “Undercover Boss”, in cui un imprenditore si fa truccare per cambiare aspetto ed aggirarsi insospettato tra i dipendenti della sua azienda. Da quest’anno avvicendamento alla conduzione tra Max Giusti ed Elettra Lamborghini.

Come sempre, alla fine della puntata il Boss incontra i dipendenti che lo hanno aiutato nel corso della puntata, per esprimere una valutazione e, in alcuni casi, cercare di aiutarli laddove abbiano bisogno di sostegno, o di dare loro il giusto riconoscimento per il lavoro che svolgono.

Boss in incognito – Oropan SpA

Nel terzo episodio di Boss in incognito, Samuel Peron affianca Elettra Lamborghini, sotto copertura, per lavorare accanto ai dipendenti con identità e travestimenti creati ad hoc. La protagonista è Lucia Forte, amministratore delegato di Oropan SpA, azienda leader nel settore agroalimentare per i prodotti da forno, fedele alle ricette tradizionali di Altamura. Durante la puntata, la boss, con un’identità fittizia, incontra i suoi dipendenti: Vito, che le mostra come realizzare la croce tipica del pane di Altamura; Roy, addetto all’affettamento e confezionamento del pane; Nunzio, con cui impasta il pane DOP; e Rosalba, che supporta nella pulizia di linee e macchinari. Samuel Peron, anche lui in incognito, supporta la boss farcendo focacce insieme alla simpatica Lucia.

Boss In Incognito, dove vederlo?

E’ possibile vedere Boss In Incognito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.

