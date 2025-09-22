Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, lunedì 22 settembre 2025, seconda puntata dell’undicesima edizione (ottava in Rai) di Boss in incognito, il docu-reality di Raidue adattamento italiano del format britannico “Undercover Boss”, in cui un imprenditore si fa truccare per cambiare aspetto ed aggirarsi insospettato tra i dipendenti della sua azienda. Da quest’anno avvicendamento alla conduzione tra Max Giusti ed Elettra Lamborghini.

Come sempre, alla fine della puntata il Boss incontra i dipendenti che lo hanno aiutato nel corso della puntata, per esprimere una valutazione e, in alcuni casi, cercare di aiutarli laddove abbiano bisogno di sostegno, o di dare loro il giusto riconoscimento per il lavoro che svolgono.

Boss in incognito – Lonigro Fruit

Protagonista del secondo episodio è Francesca Lonigro, direttrice commerciale di Lonigro Fruit, azienda di Noicattaro (Bari) specializzata nella produzione e commercializzazione di uva da tavola. Francesca si immerge in incognito nella sua realtà lavorativa, incontrando i dipendenti: Maria la guida nei campi per la raccolta dell’uva, Monika le mostra il processo di confezionamento, Elisabetta la sfida a esprimere la sua creatività nell’allestimento di un evento in vigna, mentre con Sara sperimenta la creazione di un nuovo prodotto, i chicchi d’uva ricoperti di cioccolato. In rappresentanza della Boss, Elenoire Casalegno affianca Nello nell’arte dell’acinellatura in vigna, affrontando il caldo pugliese.

Boss In Incognito, dove vederlo?

E’ possibile vedere Boss In Incognito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.

