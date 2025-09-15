Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, lunedì 15 settembre 2025, prima puntata dell’undicesima edizione (ottava in Rai) di Boss in incognito, il docu-reality di Raidue adattamento italiano del format britannico “Undercover Boss”, in cui un imprenditore si fa truccare per cambiare aspetto ed aggirarsi insospettato tra i dipendenti della sua azienda. Da quest’anno avvicendamento alla conduzione tra Max Giusti ed Elettra Lamborghini.

Come sempre, alla fine della puntata il Boss incontra i dipendenti che lo hanno aiutato nel corso della puntata, per esprimere una valutazione e, in alcuni casi, cercare di aiutarli laddove abbiano bisogno di sostegno, o di dare loro il giusto riconoscimento per il lavoro che svolgono.

Boss in incognito – San Salvatore

Il programma riparte dal Cilento con la “nuova visione” dell’azienda San Salvatore, come recita il suo claim. La puntata vedrà protagonista l’azienda di Capaccio Paestum, con la sua filiera chiusa e a km zero. Tradizione, territorio e innovazione produttiva si ritrovano tra i laboratori dei titolari Antonello Ricco e la moglie Andrea Pagano (responsabile dell’area agricola, della produzione e della Dispensa San Salvatore) assieme ai loro figli, tra vasetti di yogurt, cremosi e prodotti del territorio nello stabilimento campano.

Boss In Incognito, dove vederlo?

E’ possibile vedere Boss In Incognito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.

