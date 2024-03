Boss in Incognito 2024, puntata stasera 4 marzo: Antica Pizzeria da Michele in the world

Seguici su Whatsapp - Telegram

Torna con la nona edizione Boss in incognito, il docu-reality di Raidue adattamento italiano del format britannico “Undercover Boss”, in cui un imprenditore si fa truccare per cambiare aspetto ed aggirarsi insospettato tra i dipendenti della sua azienda.

Anche questa edizione è condotta da Max Giusti che, da qualche anno, non fa semplicemente il conduttore, ma affianca il boss nel travestimento, fingendo anche lui di essere un dipendente per conoscere più da vicino le storie di chi lavora nell’azienda.

Come sempre, alla fine della puntata il Boss incontra i dipendenti che lo hanno aiutato nel corso della puntata, per esprimere una valutazione e, in alcuni casi, cercare di aiutarli laddove abbiano bisogno di sostegno, o di dare loro il giusto riconoscimento per il lavoro che svolgono.

Boss in incognito 2024, prima puntata

Nella prima puntata di lunedì 4 marzo 2024, alle 21:20, il protagonista è Alessandro Condurro, Amministratore Delegato de L’Antica Pizzeria da Michele in the world, storica pizzeria nata 150 anni fa nel cuore pulsante di Napoli e che ha saputo conquistare tutto il mondo.

L’Antica pizzeria da Michele in the world è presente in tre continenti, conta 680 dipendenti e ha un fatturato annuo di 100 milioni di euro. Nel corso della puntata Alessandro Condurro, sotto mentite spoglie incontrerà i suoi dipendenti: Umberto gli mostrerà come realizzare l’amata pizza “Salsiccia e friarielli” e la pizza fritta, con Francia imparerà le regole di un amorevole servizio ai clienti, Prince gli trasmetterà l’attenzione per la pulizia e l’ordine, fondamentali all’interno della pizzeria, e con Antonio preparerà la classica graffa napoletana e i buonissimi nodini al cioccolato.

Ad aiutare il Boss, ci sarà Max Giusti, anche lui camuffato, che dovrà cimentarsi, affiancando Fabrizio, nel compito più ambito e delicato: la preparazione della famosa pizza a ruota di carro di Da Michele.

Boss In Incognito, dove vederlo?

E’ possibile vedere Boss In Incognito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.