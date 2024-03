Boss in Incognito 2024, puntata stasera 18 marzo: Sedima Fashion Hub

Seguici su Whatsapp - Telegram

Torna con la nona edizione Boss in incognito, il docu-reality di Raidue adattamento italiano del format britannico “Undercover Boss”, in cui un imprenditore si fa truccare per cambiare aspetto ed aggirarsi insospettato tra i dipendenti della sua azienda.

Anche questa edizione è condotta da Max Giusti che, da qualche anno, non fa semplicemente il conduttore, ma affianca il boss nel travestimento, fingendo anche lui di essere un dipendente per conoscere più da vicino le storie di chi lavora nell’azienda.

Come sempre, alla fine della puntata il Boss incontra i dipendenti che lo hanno aiutato nel corso della puntata, per esprimere una valutazione e, in alcuni casi, cercare di aiutarli laddove abbiano bisogno di sostegno, o di dare loro il giusto riconoscimento per il lavoro che svolgono.

Boss in incognito 2024, ultima puntata

Nell’ultima puntata di lunedì 18 marzo 2024, alle 21:20, sarà Chiara Iachini, direttrice commerciale di Don the Fuller e socia di Sedima Fashion Hub, l’ultima protagonista della stagione. La puntata racconta una realtà aziendale italiana d’eccellenza. La Sedima Fashion Hub dalla fine degli anni ’80 ha rivoluzionato il mercato del jeans brevettando sistemi di lavaggio, trasformazione e “invecchiamento” che sono stati poi “replicati” dai maggiori competitor globali; malgrado questo, l’azienda ha saputo sempre rinnovarsi e oggi produce i jeans per i più importanti brand del lusso conquistando le passerelle di tutto il mondo. Nel corso della puntata, Chiara Iachini incontrerà i suoi dipendenti: con Tiziana imparerà a dare colore ai jeans conoscendo la difficile tecnica della tintura, con Mauro scoprirà, invece, che il “lavaggio” dei jeans è un intervento sul tessuto fondamentale quasi quanto quello creativo degli strappi e dei tagli di cui è maestro Mauro, l’addetto ai prototipi più innovativi; Roberta insegnerà al Boss, invece, la cura e l’arte del ricamo. Ad aiutare il Boss nella sua missione ci sarà, come sempre, Max Giusti che sarà affiancato da Rasim nello spettacolare metodo di verniciatura dei jeans.

Boss In Incognito, dove vederlo?

E’ possibile vedere Boss In Incognito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.