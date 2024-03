Boss in Incognito 2024, puntata stasera 11 marzo: Urbani Tartufi

Seguici su Whatsapp - Telegram

Torna con la nona edizione Boss in incognito, il docu-reality di Raidue adattamento italiano del format britannico “Undercover Boss”, in cui un imprenditore si fa truccare per cambiare aspetto ed aggirarsi insospettato tra i dipendenti della sua azienda.

Anche questa edizione è condotta da Max Giusti che, da qualche anno, non fa semplicemente il conduttore, ma affianca il boss nel travestimento, fingendo anche lui di essere un dipendente per conoscere più da vicino le storie di chi lavora nell’azienda.

Come sempre, alla fine della puntata il Boss incontra i dipendenti che lo hanno aiutato nel corso della puntata, per esprimere una valutazione e, in alcuni casi, cercare di aiutarli laddove abbiano bisogno di sostegno, o di dare loro il giusto riconoscimento per il lavoro che svolgono.

Boss in incognito 2024, seconda puntata

Nella seconda puntata di lunedì 11 marzo 2024, alle 21:20, protagonista sarà Urbani Tartufi, azienda leader nella raccolta e trasformazione del tartufo nel mondo, che ha come presidente Olga Urbani e come amministratore delegato Giammarco Urbani.

Entrambi troppo riconoscibili agli occhi dei loro dipendenti, i due boss hanno designato Andrea Pascolini, direttore generale dell’azienda, per andare in incognito. Urbani Tartufi è un’eccellenza italiana che da Scheggino, piccolo borgo umbro, in 170 anni è arrivata a essere presente in 70 Paesi e ha la sede più importante, la Urbani Truffle, nel cuore di Manhattan.

La Urbani Tartufi ha un fatturato di 80 milioni di euro, conta 150 dipendenti solo nel quartier generale in Umbria e raggiunge il 70% del mercato mondiale. Nel corso della puntata, Andrea Pascolini, sotto mentite spoglie, incontrerà i suoi dipendenti: Vania gli mostrerà come realizzare il profumato olio al tartufo; con Antonella etichetteranno i pacchi per i clienti internazionali e con un po’ di fantasia viaggeranno per il mondo; con Andrea scoprirà l’arte della caccia al tartufo e insieme prepareranno delle salse innovative; e Maria Chiara gli insegnerà i trucchi del mestiere per selezionare e pulire il tartufo fresco. Ad aiutare il boss nella sua missione in incognito ci sarà Max Giusti che, affiancando Manolita nella sontuosa Accademia Urbani, dovrà cimentarsi nella preparazione di un menù da showcooking.

Boss In Incognito, dove vederlo?

E’ possibile vedere Boss In Incognito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.