Boss in Incognito 2023, puntata stasera 23 gennaio: Pinto srl di Polla

Lunedì 23 gennaio, alle 21:20, su Raidue va in onda la terza puntata dell’edizione 2023 (la settima) di Boss In Incognito, il docu-reality che propone nuove “missioni” con al centro imprenditori che entrano nelle loro aziende sotto mentite spoglie per conoscere la realtà di chi vi lavora, trovare eventualmente chi approfitta delle situazioni e chi, invece, dà tutto se stesso e meriterebbe più attenzione.

Alla conduzione di questa edizione ritroviamo per la terza volta consecutiva Max Giusti. Anche quest’anno, grazie a un travestimento e a un nome di fantasia, andrà in incognito per dare una mano ai boss e sostituirli, in alcune occasioni, nella loro missione. Per non far insospettire gli operai, che si troveranno a lavorare fianco a fianco con il loro boss o con il conduttore (entrambi camuffati), verrà detto loro che si sta girando “Missione lavoro”.

Boss In Incognito 2023, puntata Pinto

Nella terza puntata ad andare in incognito sarà Angelo Pinto, direttore generale di Pinto srl, azienda che produce sistemi oscuranti, tapparelle, box doccia e porte a soffietto. La Pinto srl ha una storia lunga trent’anni e tre stabilimenti in Italia, uno a Fidenza, uno a Mediglia, in provincia di Milano, il terzo a Polla, in provincia di Salerno. Ed è nello stabilimento campano che il boss andrà in missione sotto copertura.

L’azienda vanta 250 dipendenti e realizza 300.000 prodotti al giorno, per un fatturato di quasi 80 milioni di euro l’anno. Angelo Pinto lavorerà con Tayna, con cui creerà i box doccia; con Christian, con cui darà vita alla tapparella; con Selene per l’assemblaggio e il confezionamento delle tapparelle; e con Carmen per la realizzazione della mazzetta dei colori. Ad aiutare il boss ci sarà, come sempre, Max Giusti, che, nei panni di Josè, con Giuseppe produrrà una porta a soffietto.

Boss In Incognito, dove vederlo?

E’ possibile vedere Boss In Incognito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.