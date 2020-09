Terza puntata, il 21 settembre 2020 alle 21:20, per Boss In Incognito, il docu-reality di Raidue che propone nuove “missioni” con al centro imprenditori che entrano nelle loro aziende sotto mentite spoglie per conoscere la realtà di chi vi lavora, trovare eventualmente chi approfitta delle situazioni e chi, invece, dà tutto se stesso e meriterebbe più attenzione.

Alla conduzione di questa edizione c’è un nuovo conduttore, Max Giusti. Per la prima volta, anche il conduttore si travestirà, entrando anche lui nelle aziende ed aiutando il boss protagonista e dandogli una mano in alcuni lavori. Girato poco dopo la fine del lockdown, questa edizione di Boss In Incognito servirà anche a raccontare le imprese italiane ed il loro tentativo di ripartire.

Boss In Incognito 2020, terza puntata: La Contadina

Protagonista di questa terza puntata è Carmela Schettino, proprietaria, insieme a suo marito Alessandro De Masi, de La Contadina, uno dei marchi più conosciuti in assoluto nel settore della produzione e della vendita della mozzarella di bufala.

Con sede centrale ad Altavilla Silentina, più di 180 dipendenti e quasi 70 punti vendita in tutta Italia, La Contadina produce ogni anno 1.400 tonnellate di mozzarella di bufala. Oltre alla mozzarella, La Contadina produce formaggi, paste fresche e tanti prodotti che sono un invito al mangiare sano.

Nella sua avventura in incognito, Carmela, da tutti conosciuta come Melania, incontrerà i suoi dipendenti: Cosimina, che le insegnerà a fare la pasta fresca, Sergio, che le mostrerà come avviene la vendita dei prodotti in negozio, Carmela, che le mostrerà come si confezionano le mozzarelle e come si fa una treccia di bufala, Virgilio, che fa il casaro, mestiere antico e affascinante.

Anche in questa puntata, Max Giusti scenderà in campo per aiutare il nostro Boss. Entrerà anche lui in incognito in azienda e affiancherà Virginio, il trasportatore di latte che, partendo dalle stalle delle bufale, preleva il latte e lo porta al caseificio.In questa nuova stagione, per la prima volta nella storia del programma, anche il conduttore va in incognito e, con un nome di fantasia e nuove sembianze, grazie a un travestimento, in alcune occasioni può dare una mano al boss e sostituirlo nella sua missione.

Boss In Incognito, streaming

E’ possibile vedere Boss In Incognito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.