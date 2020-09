Seconda puntata, il 15 settembre 2020 alle 21:20, per Boss In Incognito, il docu-reality di Raidue che propone nuove “missioni” con al centro imprenditori che entrano nelle loro aziende sotto mentite spoglie per conoscere la realtà di chi vi lavora, trovare eventualmente chi approfitta delle situazioni e chi, invece, dà tutto se stesso e meriterebbe più attenzione.

Alla conduzione di questa edizione c’è un nuovo conduttore, Max Giusti. Per la prima volta, anche il conduttore si travestirà, entrando anche lui nelle aziende ed aiutando il boss protagonista e dandogli una mano in alcuni lavori. Girato poco dopo la fine del lockdown, questa edizione di Boss In Incognito servirà anche a raccontare le imprese italiane ed il loro tentativo di ripartire.

Boss In Incognito 2020, seconda puntata: Costieragrumi

Protagonista della seconda puntata sarà Carlo De Riso, amministratore di Costieragrumi, azienda leader nella produzione di limoni Costa D’Amalfi Igp. La sede dell’azienda si trova a Minori, in Costiera Amalfitana, conta 70 dipendenti e 1.200.000 mq di limoneti.

Commercializza annualmente circa 1.400 tonnellate di Limone Costa D’Amalfi I.g.p. su un totale di 4.500 tonnellate di prodotto, per un fatturato di 11.000.000 di euro. Nel corso della puntata, Carlo De Riso incontrerà i propri operai: Gianluca, che lo istruirà nel confezionamento dei limoni; Domenico, che lo guiderà nella selezione dei limoni ed Elisa che gli spiegherà come avviene la raccolta dei limoni.

Ad aiutare il nostro Boss nella sua missione in incognito, Max Giusti, che si dovrà cimentare in più di una mansione. Il conduttore incontrerà Luigi, “il re del limoncello”, e imparerà a produrre il famoso liquore campano, e poi incontrerà il giovane Vincenzo, con il quale trasporta casse e casse di limoni a spalla.

Boss In Incognito, streaming

E’ possibile vedere Boss In Incognito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.