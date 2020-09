Quarta ed ultima puntata, il 28 settembre 2020 alle 21:20, per Boss In Incognito, il docu-reality di Raidue che propone nuove “missioni” con al centro imprenditori che entrano nelle loro aziende sotto mentite spoglie per conoscere la realtà di chi vi lavora, trovare eventualmente chi approfitta delle situazioni e chi, invece, dà tutto se stesso e meriterebbe più attenzione.

Alla conduzione di questa edizione c’è un nuovo conduttore, Max Giusti. Per la prima volta, anche il conduttore si travestirà, entrando anche lui nelle aziende ed aiutando il boss protagonista e dandogli una mano in alcuni lavori. Girato poco dopo la fine del lockdown, questa edizione di Boss In Incognito servirà anche a raccontare le imprese italiane ed il loro tentativo di ripartire.

Boss In Incognito 2020, quarta puntata: Zoomarine

Protagonista della quarta e ultima puntata sarà Renato Lenzi, Ceo dei parchi acquatici di Zoomarine a Torvaianica, Aqua Felix a Civitavecchia e Acquajoss in provincia di Ravenna. I tre parchi si estendono su una superficie di 540.000 metri quadrati, accolgono ogni anno più di 800.000 visitatori, contano quasi mille dipendenti e accolgono 400 animali di 36 specie diverse.

Nella sua avventura in incognito, Renato non solo si camufferà ma cambierà totalmente la sua voce e il suo accento al fine di non farsi riconoscere. Dopo la trasformazione affiancherà i suoi dipendenti: Andrea, che si occupa della supervisione del parco di Civitavecchia; Fiorello, che gli insegnerà come si fa l’allestimento delle scenografie di Zoomarine e Cesare, il gigante buono, che si occupa delle pulizie.

Anche questa volta Max Giusti dovrà arrivare in soccorso del boss per due volte. Entrerà anche lui in incognito nel parco e affiancherà Federica, che si occupa con grande passione dell’addestramento e della cura degli uccelli tropicali, e Vanja che gli mostrerà come si curano e si addestrano delfini e pinnipedi.

Boss In Incognito, streaming

E’ possibile vedere Boss In Incognito in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.