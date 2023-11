Borg McEnroe, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 23 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Borg McEnroe, per una sorta di biopic romanzato, ma anche molto efficace e ben recitato. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Borg McEnroe – Trama

Il film Borg McEnroe, diretto da Janus Metz Pedersen e uscito nel 2017, racconta la celebre rivalità tra i due tennisti Björn Borg e John McEnroe. La pellicola si concentra sull’edizione del torneo di Wimbledon del 1980, in cui i due giocatori si affrontarono in finale. Borg, campione svedese dal carattere freddo e composto, era il favorito, ma McEnroe, americano dal carattere ribelle e incline agli scatti d’ira, era determinato a spodestarlo.

Il film alterna le scene della partita con le vicende private dei due tennisti. Borg è un ragazzo introverso e riservato, che ha perso la madre da bambino e che vive con il padre e la sorella. McEnroe è un ragazzo più esuberante e passionale, che ha un rapporto difficile con il padre.

La partita di Wimbledon è un momento cruciale per la vita dei due tennisti. Borg, che ha vinto cinque titoli consecutivi, è alla ricerca di un nuovo stimolo. McEnroe, che è alla ricerca di riscatto, vuole dimostrare di essere il migliore. La partita è combattuta e ricca di colpi di scena. Alla fine, è Borg a vincere, ma McEnroe si rende conto di essere un giocatore di livello mondiale.

Il film, che racconta anche l’amicizia dei due campioni fuori dal campo, è stato accolto positivamente dalla critica, che ha elogiato le interpretazioni di Gudnason e LaBeouf, e la regia di Metz Pedersen.

Borg McEnroe – Cast e attori

Il film è interpretato da Sverrir Gudnason nel ruolo di Borg e da Shia LaBeouf nel ruolo di McEnroe. Gli altri interpreti principali sono Stellan Skarsgård nel ruolo del padre di Borg, e Brian Cox nel ruolo del padre di McEnroe.