Boomerissima su Rai2: squadre e ospiti puntata 5 dicembre

Questa sera, martedì 5 dicembre, su Rai2 va in onda una nuova puntata di Boomerissima, il game-show condotto da Alessia Marcuzzi attualmente alla seconda stagione. Qui regolamento e scheda del programma.

Boomerissima: ospiti e squadre 5 dicembre

Nella puntata del 5 dicembre di “Boomerissima”, le squadre dei Boomer e dei Millennial si sfidano in una serie di prove, tra cui:

Il gioco delle parole, in cui i concorrenti devono completare una frase utilizzando le parole proposte;

Il gioco dei quiz, in cui i concorrenti devono rispondere a domande di cultura generale;

Il gioco delle imitazioni, in cui i concorrenti devono imitare personaggi famosi.

Boomer

Francesca Barra

Roberta Capua

Francesca Fialdini

Valeria Marini

Riccardo Rossi

Millennial

Romina Carrisi

Emis Killa

Ciro Immobile

Jessica Melena

Gabriele Vagnato

Gli ospiti

Ivana Spagna, che si esibisce con un medley delle sue canzoni più famose;

Emis Killa, che si esibisce con un brano inedito.

Il mito di puntata è Romina Power.