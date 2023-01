Boomerissia su Rai 2: significato e di cosa parla il nuovo programma di Alessia Marcuzzi

Se avete dato uno sguardo alle guide tv di oggi, martedì 10 gennaio 2023, avrete sicuramente notato che su Rai 2 parte un nuovo programma dal titolo Boomerissima. Un nome insolito, per un programma tv, ma che racchiude al suo interno l’obiettivo della trasmissione stessa.

Qual è il significato di Boomerissima? Molto semplice: il riferimento è infatti alla parole “Boomer”, un aggettivo inizialmente utilizzato per indicare quella generazione nata durante il cosiddetto “baby boom”, ovvero tra il 1946 ed il 1964.

Negli ultimi anni, però, il termine “Boomer” è stato utilizzato dai più giovani con fare ironico e dispregiativo, per indicare le persone più grandi un po’ imbranate con le nuove tecnologie, o che hanno gusti musicali o cinematografici e televisivi totalmente differenti da quelli delle nuove generazioni.

Proprio da questo termine nasce così Boomerissima, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi (che dopo anni in Mediaset torna in Rai). Cinque puntate in cui si sfideranno due squadre, i Millennials (ovvero coloro che hanno meno di 40 anni) ed i Boomer (che hanno più di 40 anni), in una serie di prove che serviranno a stabilire chi abbia ragione sul fatto che la propria generazione sia la migliore.

Si gioca, dunque, con la musica, i film, le serie tv, la moda ed i personaggi degli anni ’80, ’90, e Duemila, sotto l’insindacabile giudizio del pubblico in studio, che alla fine della puntata decreterà il vincitore.

Tra le prove previste, “Super Hit” (per celebrare le migliori canzoni dei propri anni), “Evolution of dance” (indovinare più brani in una sequenza ballata da Alessia Marcuzzi), “Tutti cantano Sanremo” (interpretare alcuni brani storici del Festival), “Sei un mito” (rispondere alle domande su una celebrità), “Sfila la moda” (una sfilata degli abiti più iconici del proprio tempo) e “L’arringa” (la prova finale, in cui si deve convincere il pubblico che la propria squadra sia la migliore).

Ovviamente, tutto è pretesto per giocare, ricordare dei decenni che stanno tornando di moda e far scoprire alle nuove generazioni artisti che probabilmente non conoscono. Non mancheranno gli ospiti e le sorprese.