Chi è la Bonas di Avanti un altro 2020? (foto e video)

Nell’edizione 2020 di Avanti un altro, condotto sempre da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti ed in onda ogni giorno nella fascia preserale di Canale 5, ci sono alcune novità nel cast. La più importante riguarda la nuova Bonas, che da questa edizione ha il volto di Sara Croce.

La Bonas è colei che entra a sorpresa in studio, quando in gara che un concorrente uomo: la sua presenza, oltre ad infastidire dolcemente il partecipante, può però permettergli in caso di risposta esatta, di raddoppiare quanto pescato dal “piticozzaro”.

Sara Croce prende così il posto di Laura Cremaschi, Bonas nelle edizioni precedenti. Nata a Garlasco, ha 21 anni: dopo essersi diplomata all’Istituto Maserati di Voghera, ha intrapreso la carriera di modella, ottenendo numerosi incarichi per altrettanti servizi fotografici, oltre ad essersi iscritta a Comunicazione d’Impresa allo Iulm di Milano.

Tre anni fa ha anche partecipato a Miss Italia come rappresentante della Lombardia insieme ad altre due ragazze, arrivando quarta ed ottenendo la fascia di Miss Tricologica. Sempre tre anni fa, ha anche “interpretato” Eva Kant per la mostra Diabolika mano, dedicata a Diabolik, a Bergamo.

Nel 2019 partecipa a Ciao Darwin, in qualità di Madre Natura di una puntata del programma sempre condotto da Bonolis. Alta 182 cm, le sue misure sono 82-59-82. Per quanto riguarda la sua vita privata, di Sara si sa poco, se non che ha avuto un breve flirt con Andrea Damante.