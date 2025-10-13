Bollicine con Max Giusti stasera su Tv8: anticipazioni

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, lunedì 13 ottobre 2025, alle 21:15, va in onda su TV8 (in simulcast con Sky Uno e in streaming su NOW) la prima visione assoluta di Bollicine, il one man show di Max Giusti. Dopo il grande successo nei teatri italiani, lo spettacolo arriva in TV come un “flusso di coscienza irresistibile”, un viaggio comico e riflessivo nei tempi moderni, frutto di cinque anni di scrittura e pensieri.

Giusti si “stappa” letteralmente, liberando energia, ironia e satira senza filtri. Il titolo evoca bollicine di champagne, simbolo di leggerezza e schiettezza, per affrontare temi caldi con zero nostalgia per il passato. Un’analisi lucida ma divertita del presente, demolendo la “gabbia” del politicamente corretto – che, secondo Giusti, non è mai esistita davvero.

E poi ancora stoccate al mondo millennial e Gen Z, con battute sul maschilismo moderno e le dinamiche generazionali. Monologhi esilaranti su relazioni, cuori infranti e l’illusione romantica in un’era dominata dai social. Riflessioni sulla celebrità effimera, tra influencer, binge-watching e il sogno hollywoodiano alla portata di un like.

Lo show è un mix travolgente di comicità stand-up, musica e verità scomode, con Giusti che alterna monologhi affilati a momenti musicali per tenere alta l’energia. È un distillato di umorismo rivolto al futuro, perfetto per chi cerca risate intelligenti senza compromessi.