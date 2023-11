Body Bizarre è un programma tv della categoria reality giunto in Italia alla sesta stagione e trasmesso da Real Time, traduzione del format originale americano di TLC, in onda dal 2011. Il programma racconta le vicende di svariate persone affette da sindromi rarissime, come la mancanza degli occhi, protuberanze in viso, nanismo e gigantismo. Viene descritta la loro vita di tutti i giorni e quello che hanno fatto per migliorarla anche dal punto di vista medico.

Ogni episodio di Body Bizarre segue un gruppo di persone con diverse condizioni fisiche, che condividono le loro storie e le loro esperienze. Alcune delle condizioni fisiche che sono state esplorate nel programma includono:

Sindrome di Proteo, una condizione genetica che causa un’eccessiva crescita delle ossa e dei tessuti molli.

Sindrome di Ehlers-Danlos, una condizione genetica che causa l’indebolimento dei tessuti connettivi.

Sindrome di Marfan, una condizione genetica che colpisce i tessuti connettivi, in particolare i vasi sanguigni, il cuore e gli occhi.

Body Bizarre è un programma che promuove la comprensione e l’accettazione della diversità fisica. Il programma mostra che, nonostante le loro condizioni fisiche uniche, le persone che compaiono nel programma sono persone normali che vivono vite normali.

Body Bizarre: puntate, date e orari

Body Bizarre va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni giovedì alle 22,30 in avanti. Ogni puntata prevede tre episodi della durata di 55 minuti circa. Qui su Discovery+ potete rivedere tutte le puntate in streaming.