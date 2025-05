Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 21 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Bloodshot. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Bloodshot – Trama

Bloodshot è un film d’azione e fantascienza del 2020, diretto da Dave Wilson, basato sull’omonimo fumetto Valiant Comics.

Ray Garrison (Vin Diesel), un soldato statunitense della Delta Force, dopo un’operazione di salvataggio a Mombasa, va in vacanza con la moglie Gina (Talulah Riley) sulla Costiera Amalfitana. Qui vengono rapiti da un gruppo di mercenari guidati da Martin Axe (Toby Kebbell), che vuole informazioni su una missione militare. Ray si rifiuta di parlare, e Axe uccide Gina e poi lui. Ray si risveglia nei laboratori della RST (Rising Spirit Technologies) a Kuala Lumpur, dove il Dr. Emil Harting (Guy Pearce) gli rivela di essere stato riportato in vita tramite naniti sperimentali, che sostituiscono il suo sangue, donandogli forza sovrumana, capacità di rigenerazione istantanea, mutazione di forma e interazione con la tecnologia.

Tuttavia, i naniti richiedono ricariche periodiche, altrimenti Ray morirebbe. La RST manipola i ricordi di Ray, facendogli credere che diversi individui siano gli assassini di Gina per spingerlo a eliminarli. Con l’aiuto di Wilfred Wigans (Lamorne Morris), un giovane scienziato, e KT (Eiza González), un’ex soldatessa potenziata, Ray scopre la verità sulla manipolazione della RST. Determinato a vendicarsi, affronta Harting in un confronto finale, usando una granata per distruggere il laboratorio. Grazie a Wigans, i naniti di Ray diventano auto-sufficienti, permettendogli di vivere libero con KT e Wigans, svincolato dal controllo della RST.

Bloodshot – Cast

Vin Diesel – Ray Garrison/Bloodshot: Soldato trasformato in supersoldato con nanotecnologia.

Eiza González – Katie/KT: Ex pilota militare con un dispositivo di respirazione meccanica, alleata di Ray.

Guy Pearce – Dr. Emil Harting: Scienziato capo della RST, manipolatore di Ray.

Talulah Riley – Gina: Moglie di Ray, assassinata da Axe.

Lamorne Morris – Wilfred Wigans: Giovane programmatore che aiuta Ray a scoprire la verità.

Toby Kebbell – Martin Axe: Mercenario, presunto assassino di Gina.

Sam Heughan – Jimmy Dalton: Ex Navy SEAL potenziato con protesi bioniche, antagonista di Ray.

Alex Hernandez – Marcus Tibbs: Ex ranger cieco con lenti tecnologiche, membro del team Chainsaw.

Jóhannes Haukur Jóhannesson – Nick Baris: Altro antagonista secondario.

