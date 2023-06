Blanca, la serie tv torna su Rai 1 con le repliche (in attesa della seconda stagione)

È stato uno dei successi della fiction Rai del 2021. Ora, Blanca è pronto a tornare in tv con le repliche della prima stagione: da domenica 4 giugno, infatti, vanno in onda i sei episodi già proposti un anno e mezzo fa e disponibili sia su RaiPlay che su Netflix.

La serie, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, è ambientata a Genova ed ha come protagonista Blanca Fernando (Maria Chiara Giannetta), assunta dalla Polizia come esperta in décodage dei file audio. Nel corso della sua vita Blanca, non vedente, ha sviluppato una forte capacità di percepire i suoi che la circondano, cosa che sarà utile anche alla Polizia nelle varie indagini.

Ma Blanca non riesce a stare al chiuso dell’ufficio che le è stato predisposto e, puntata dopo puntata, dimostra di avere un ottimo fiuto investigativo, nonostante l’iniziale diffidenza dell’Ispettore Liguori (Giuseppe Zeno).

Proprio con lui e con Sebastiano (Pierpaolo Spollon) si sviluppa un triangolo amoroso che, nel corso delle puntate, si affianca alla linea gialla ed a quella familiare, legata al tragico passato della famiglia della protagonista.

Prodotta da Lux Vide, la serie ha ottenuto un grande successo di pubblico, con oltre cinque milioni di telespettatori di media. Non solo: Blanca ha anche vinto il DQ Craft Award al C21 International Drama Awards, uno dei premi più importanti nel panorama dell’entertainment, come Miglior serie innovativa.

Le repliche della prima stagione servono a rinfrescare la memoria del pubblico in attesa della seconda, le cui riprese si sono concluse da poco. La sua messa in onda, sebbene non sia ancora stata annunciata dalla Rai, è ipotizzabile per l’autunno della prossima stagione tv.