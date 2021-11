Blanca, location: dov’è stato girato?

La città scelta come location per Blanca, la nuova serie tv di Raiuno in onda da lunedì 22 novembre 2022, è un luogo che non si vede così tanto in televisione, ma che ha davvero numerosi posti, vie e luoghi poco conosciuti da far conoscere al pubblico.

Ma dov’è stata girata Blanca? La serie è ambientata a Genova, dove si sono svolte gran parte delle riprese: in particolare, il set è stato allestito a Boccadasse, al Porto Antico ed all’Acquario, ma anche sulla spiaggia di Camogli.

Altre location liguri scelte per le riprese sono state Rapallo, Arenzano e Cogoleto. Altre scene, come quelli in interni, sono state invece girate a Formello, in provincia di Roma, dove la Lux Vide (che produce la serie) ha degli studi tv.