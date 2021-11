Blanca, il cast

Arriva dal mondo di Don Matteo la protagonista di Blanca, la nuova serie che Raiuno manda in onda da lunedì 22 novembre 2021. Maria Chiara Gianetta (che nella storica fiction di Lux Vide interpreta il Capitano Olivieri), qui veste i panni di Blanca Ferrando, una giovane non vedente che inizia un tirocinio in Polizia a Genova.

Oltre a lei, però, il cast di questa serie può contare su altri volti noti, ma anche su qualche gradita sorpresa. Scopriamo insieme, quindi, il cast di Blanca.

Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta)

Giovane e vitalistica, Blanca arriva in commissariato piena dell’energia che può avere una ragazza nel momento in cui si trova davanti la possibilità di realizzare il sogno che coltiva fin da bambina: diventare una consulente della polizia. Inizialmente si scontra con la diffidenza di tutti. Ma Blanca, dopo aver perso la vista a dodici anni in un incendio, ha imparato a orientarsi nel buio con il suo cane Linneo e l’aiuto degli altri sensi, che appaiono come veri e propri superpoteri che le permettono di dare un contributo tutto suo alle indagini, e ha finalmente l’occasione di mettersi alla prova sul campo come ha sempre desiderato. Questo la porterà a scoprire persone, realtà diverse e anche qualcosa del suo passato che Blanca non avrebbe mai immaginato.

Michele Liguori (Giuseppe Zeno)

Il primo a restare affascinato da Blanca è l’ispettore Liguori. Figlio di un nobile decaduto e di un’avvocatessa senza scrupoli, anche per via del suo passato turbolento, ha un profondo senso di giustizia e sul lavoro non si risparmia mai. Nel privato, invece, si sottrae alle relazioni stabili: fa girare la testa alle donne, ma nessuna lo smuove mai sul serio. Blanca però non è come tutte le altre e l’ispettore si ritroverà a fare i conti con una donna capace di fargli perdere la testa per davvero.

Nanni (Pierpaolo Spollon)

Nanni è un giovane chef di specialità genovesi e Blanca incrocia il suo cammino quando scrive una recensione pessima ad un piatto d’asporto ordinato al suo ristorante. Da quel primo scontro nasce un’amicizia e i due iniziano a frequentarsi: Nanni è brillante, premuroso, sempre attento con lei, tutto il contrario di Liguori che Blanca fatica a decifrare. Sarà davvero lui la persona giusta da avere accanto?

Commissario Mauro Bacigalupo (Enzo Paci)

Il commissario Bacigalupo, scarpe grosse e cervello fino, somiglia molto a Genova, la sua città: come lei non vuole essere disturbato e non dà confidenza facilmente. Non è sempre stato così, ma oggi l’idealismo giovanile ha lasciato il posto ad un fare pragmatico e cinico. Blanca porterà in commissariato una ventata entusiasmo, e sarà l’unica davvero in grado di tenere testa ai ragionamenti – e ai mugugni! – del commissario.

Lucia Ottonello (Sara Ciocca)

Lucia è la figlia della donna attorno a cui si svolgono le indagini del primo caso di puntata. Ha una lingua affilata ed è molto sveglia, anche più matura della sua età: scopriamo che è cresciuta in fretta a causa della situazione in cui si ritrova, con due genitori a cui il crollo del ponte Morandi ha fatto perdere l’attività di una vita, costringendoli a reinventarsi a scapito della serenità familiare. Per questi trascorsi Lucia è chiusa a riccio, ma Blanca riuscirà piano piano a conquistare la sua fiducia e a instaurare con lei un legame speciale.

Nello Carità (Gualtiero Burzi)

L’agente Carità, a sua volta molto “genovese” nella sua indolenza, è la spalla di Bacigalupo e Liguori nelle loro indagini e anche nelle loro frequenti schermaglie al vetriolo. Blanca porterà scompiglio anche nelle sue giornate: Carità ne è profondamente ammirato e resta spesso senza parole, perché non ha mai visto una stagista – per giunta cieca – lavorare al pari di tutti gli altri colleghi e risolvere casi così brillantemente.

Alberto Repetto (Antonio Zavatteri)

Alberto, lo zio di Blanca, è un magistrato: anche se non lavora direttamente con la Polizia, il suo incarico in Procura lo porta spesso a contatto con il commissariato. L’uomo non è d’accordo con il fatto che Blanca faccia uno stage in Polizia: non pensa sia un lavoro adatto a lei e vorrebbe proteggerla. Del resto, si occupa di lei da quando era piccola e aveva con lei e la sorella Beatrice un legame molto forte. Ma Blanca non lo ascolta e continua per la sua strada.

Leone Ferrando (Ugo Dighero)

Chi è abituato sin dall’inizio al carattere esuberante di Blanca è suo padre. Leone è rimasto a vivere in paese mentre la figlia decide di trasferirsi nella vecchia casa in città che la famiglia ha lasciato dopo la tragedia dell’incendio. Il padre è stato la colonna portante di Blanca: quando la ragazzina ha perso la vista, le ha messo accanto Linneo e l’ha spronata a imparare a essere forte e indipendente nonostante la sua condizione. Oggi è orgoglioso della donna che è diventata, ma prova anche apprensione per il tipo di lavoro che ha scelto e i due non mancano di scontrarsi quando Blanca si mette in situazioni più grandi di lei.

Livia Timperi (Sandra Ceccarelli)

La madre dell’ispettore Liguori è un avvocato di grido in uno dei più importanti studi legali della città: è famosa per non perdere mai un processo e tutto in lei – dalle abitudini al modo di vestire – ci parla di successo. Tutto tranne il rapporto con il figlio, che scopriremo essere conflittuale per motivi che risalgono all’infanzia di Liguori: quando era bambino, un segreto gli ha fatto perdere la fiducia nella madre e ha danneggiato la loro famiglia.