Su Rai 1 a partire da stasera, lunedì 29 settembre 2025, va in onda la serie tv Blanca, giunta ormai alla terza stagione dopo le precedenti nel 2021/2023. Blanca Ferrando è una consulente non vedente della Polizia di Stato al commissariato San Teodoro di Genova. Nella terza stagione, dopo gli eventi della seconda, Blanca affronta un periodo di fragilità emotiva, segnato dalla perdita del suo cane guida Linneo e da lutti personali. Incontra Domenico Falena, un contractor di sicurezza navale, mentre indaga sulla scomparsa di un bambino.

Ogni puntata presenta un caso investigativo autonomo (come aggressioni con acido o omicidi), ma intrecciato a una trama orizzontale che esplora i suoi conflitti sentimentali con l’ispettore Michele Liguori e nuove dinamiche relazionali. Blanca appare più matura ma vulnerabile, con un nuovo cane guida, Ronda (un border collie blue merle), che introduce cambiamenti nel suo equilibrio quotidiano.

Cast

Maria Chiara Giannetta: Blanca Ferrando

Giuseppe Zeno: Michele Liguori

Enzo Paci: Vicequestore Bacigalupo

Pierpaolo Spollon: Nanni (dal passato)

Ugo Dighero: Leone Ferrando (padre di Blanca)

Gualtiero Burzi: Personaggio ricorrente

Michela Cescon: Stella (amica di Blanca)

Federica Cacciola: Personaggio secondario

Sara Ciocca: Lucia Ottonello

Isabella Mottinelli: Beatrice Ferrando (sorella, in flashback)

Nuove entry: Domenico Diele (Domenico Falena), Matilde Gioli (Eva Faraldi)

Dove è stato girato

Le riprese della terza stagione si sono svolte principalmente in Liguria, con focus su Genova e i suoi luoghi iconici: Porto Antico, Galata Museo del Mare, Boccadasse, centro storico, quartieri di Certosa, Castelletto, Nervi e Voltri. Ogni puntata varia l’ambientazione tra zone caratteristiche del capoluogo ligure per enfatizzare i casi investigativi. Gli interni sono stati girati negli studi Lux Vide.

Quante puntate

La terza stagione è composta da 6 puntate, trasmesse in 6 serate (lunedì) su Rai 1 a partire dal 29 settembre 2025, ogni serata con 2 episodi. Ogni puntata dura circa 100 minuti.

