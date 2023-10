Blanca 2, quante puntate sono?

È uno dei ritorno più attesi di questa stagione tv: Blanca 2, seconda stagione della serie tv di Raiuno, va in onda da giovedì 5 ottobre 2023, sempre con Maria Chiara Giannetta nei panni della protagonista Blanca Ferrando e con le sue avventure tratte dai romanzi scritti da Patrizia Rinaldi.

Ma da quante puntate è composto Blanca 2? Come nella prima stagione, gli episodi della prima stagione sono sei, ciascuno della durata di circa 100 minuti, in onda quindi uno a settimana, per altrettante settimane. Il finale di stagione andrà in onda il 9 novembre.

Blanca 2, la trama

Nella seconda stagione scopriremo nuovi segreti sulla sua famiglia, forse ancora più inaspettati di quelli legati alla morte della sorella, che porteranno non pochi sconvolgimenti nella vita della protagonista e in quella di chi le sta vicino…soprattutto ora che, diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti, si trova ad affrontare anche sul lavoro sfide nuove e difficili, che la renderanno ancora una volta protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro.

Tornano gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo, Lucia (Sara Ciocca), che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, il padre Leone (Ugo Dighero) e l’amica Stella (Federica Cacciola); ritroveremo i colleghi del commissariato, Bacigalupo (Enzo Paci) e soprattutto l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno): la tensione sentimentale tra lui e la nostra eroina crescerà, soprattutto quando lui farà ingelosire Blanca con una nuova fiamma che viene dal passato; e poi ancora Sebastiano (Pierpaolo Spollon), di cui scopriremo nuovi lati inediti.

Ma arrivano anche personaggi nuovi che costringono Blanca a fare i conti con quella che è la sua storia e a decidere chi vuole essere. Per esempio, nonostante il suo bisogno di assoluta autonomia, dovrà accettare di trovarsi una collaboratrice domestica visto che il nuovo incarico da consulente non le permette di occuparsi delle faccende di casa.

Quella che sceglierà si chiama Elena (Michela Cescon), ha 50 anni e nasconde un segreto. Ogni puntata racconta un caso d’indagine con un’ambientazione particolare scelta tra i luoghi caratteristici di Genova, a mostrare un mondo diverso e i personaggi che vivono al suo interno, raffigurati con realismo e un pizzico di commedia. Oltre ai gialli verticali, ci sarà anche un nuovo intrigante giallo di stagione.

Il commissariato è sotto l’attacco di un misterioso attentatore seriale che semina il panico a Genova, facendo esplodere diverse bombe per la città, e che coinvolgerà Blanca in prima persona. Nel mentre, in una corsa contro il tempo, Blanca fa di tutto per proteggere le persone che ha attorno.

In questa nuova stagione Blanca impara che colleghi, amici e amanti a volte ci staccano pezzi di cuore e se li portano via, in qualche posto lontano, fuori dalla nostra possibilità di proteggerli. Di proteggerci. Ma realizzerà che solo accettando questo rischio può capire davvero e ancora meglio la bellezza di ballare sotto la pioggia.

[Foto di Virginia Bettoja]