Black Adam, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 9ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Black Adam. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Black Adam – Trama
Quasi 5.000 anni fa, l’antico regno di Kahndaq fu conquistato dal re tiranno Ahk-Ton e dai suoi eserciti di superumani, gli Intergang. Teth-Adam (Dwayne Johnson), un tempo schiavo, riceve i poteri divini degli dei egiziani dal mago Shazam per combattere l’oppressore, ma la sua vendetta lo porta a essere imprigionato come minaccia. Liberato nel mondo moderno da un gruppo di archeologi, Black Adam risveglia i suoi poteri (forza di Amon, saggezza di Zehuti, ecc.) e inizia a imporre una giustizia spietata contro il crimine che affligge la sua patria.
La sua ascesa attira l’attenzione della Justice Society of America (Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone), che lo considera una forza instabile da contenere. Mentre combatte contro il syndicate Intergang e il demone Sabbac, che minaccia di conquistare Kahndaq con un’antica reliquia, Adam deve confrontarsi con il suo passato e decidere se essere un eroe o un distruttore.
Black Adam – Cast
Dwayne Johnson
Teth-Adam / Black Adam
Aldis Hodge
Carter Hall / Hawkman
Noah Centineo
Al Rothstein / Atom Smasher
Sarah Shahi
Adrianna Tomaz
Quintessa Swindell
Maxine Hunkel / Cyclone
Pierce Brosnan
Kent Nelson / Doctor Fate
Marwan Kenzari
Ishmael / Sabbac