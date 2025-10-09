Black Adam, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 9ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Black Adam. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Black Adam – Trama

Quasi 5.000 anni fa, l’antico regno di Kahndaq fu conquistato dal re tiranno Ahk-Ton e dai suoi eserciti di superumani, gli Intergang. Teth-Adam (Dwayne Johnson), un tempo schiavo, riceve i poteri divini degli dei egiziani dal mago Shazam per combattere l’oppressore, ma la sua vendetta lo porta a essere imprigionato come minaccia. Liberato nel mondo moderno da un gruppo di archeologi, Black Adam risveglia i suoi poteri (forza di Amon, saggezza di Zehuti, ecc.) e inizia a imporre una giustizia spietata contro il crimine che affligge la sua patria.

La sua ascesa attira l’attenzione della Justice Society of America (Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone), che lo considera una forza instabile da contenere. Mentre combatte contro il syndicate Intergang e il demone Sabbac, che minaccia di conquistare Kahndaq con un’antica reliquia, Adam deve confrontarsi con il suo passato e decidere se essere un eroe o un distruttore.

Black Adam – Cast

Dwayne Johnson

Teth-Adam / Black Adam

Aldis Hodge

Carter Hall / Hawkman

Noah Centineo

Al Rothstein / Atom Smasher

Sarah Shahi

Adrianna Tomaz

Quintessa Swindell

Maxine Hunkel / Cyclone

Pierce Brosnan

Kent Nelson / Doctor Fate

Marwan Kenzari

Ishmael / Sabbac