Chi è Greta Scarano, attrice protagonista della fiction Circeo

Stasera, martedì 14 novembre 2023, scatta su Rai1 la miniserie Circeo, sui tragici fatti di cronaca che nel 1974 sconvolsero l’Italia. Conosciamo meglio Greta Scarano, l’attrice che interpreta l’avvocato Teresa Capogrossi, che difese la sopravvissuta Donatella Colasanti nel celebre processo che ne seguì.

Greta Scarano è una talentuosa attrice italiana nata il 24 agosto 1986 a Roma. Nonostante la giovane età, vanta già diversi ruoli di alto profilo nel mondo del cinema e della televisione. Greta ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in giovane età, partecipando a varie produzioni teatrali durante gli anni del liceo. Successivamente, ha studiato recitazione presso la Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Genova.

Nel 2004 ha ottenuto il suo primo ruolo importante nella serie televisiva “Distretto di polizia”. Da allora, ha continuato ad apparire in diverse serie televisive di successo, tra cui “Romanzo criminale – La serie” e “Tutti pazzi per amore”.

Il grande successo di Greta è però arrivato grazie al cinema. Ha recitato in numerosi film italiani di successo, come “Senza lasciare traccia”, “Il ragazzo invisibile” e “Non essere cattivo”, per il quale ha ricevuto una candidatura al Nastro d’Argento come Miglior Attrice Non Protagonista.

Greta è apprezzata per la sua versatilità come attrice, riuscendo a interpretare con convinzione ruoli sia drammatici che comici. È in grado di trasmettere emozioni intense sullo schermo, conquistando così il pubblico e la critica.

Nel 2021 interpreta Ilary Blasi nella miniserie Netflix “Speravo de morì prima“, ispirata alla carriera di Francesco Totti (Pietro Castellitto), e in cui affianca il protagonista Pietro Castellitto; nel 2022 è protagonista delle miniserie Chiamami ancora amore e Circeo.

Greta Scarano: altezza, peso, marito

Nella vita privata, dal 2021 è sposata con il regista Sydney Sibilia. Altezza 1,66. Peso 54 kg.