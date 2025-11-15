Biancaneve e il cacciatore, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 15 novembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Biancaneve e il cacciatore. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Biancaneve e il cacciatore – Trama

In un regno fantasy, la perfida regina Ravenna (Charlize Theron) imprigiona la figlia del re, Biancaneve (Kristen Stewart), dopo aver ucciso il sovrano e usurpato il trono. Anni dopo, lo specchio magico rivela che Biancaneve è l’unica minaccia al suo potere eterno. La principessa fugge nella Foresta Oscura; Ravenna ingaggia il Cacciatore (Chris Hemsworth), un vedovo alcolizzato, per ritrovarla. Invece di consegnarla, il Cacciatore si schiera con Biancaneve e la aiuta a radunare un esercito di ribelli. Regia: Rupert Sanders

Biancaneve e il cacciatore – Cast

Kristen Stewart – Biancaneve

Chris Hemsworth – Eric, il Cacciatore

Charlize Theron – Regina Ravenna

Sam Claflin – William, principe e amico d’infanzia

Ian McShane – Beith (capo dei nani)

Bob Hoskins – Muir (nano cieco)

Ray Winstone – Gort (nano)

Nick Frost – Nion (nano)