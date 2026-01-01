Biancaneve e i sette nani, film su Rai1: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Biancaneve e i sette nani – remake e sequel del classico Disney uscito nel 2018. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Biancaneve e i sette nani – Trama
Biancaneve e i sette nani è il classico film d’animazione Disney del 1937 (il primo lungometraggio animato della storia del cinema). La giovane principessa Biancaneve è la più bella del reame, secondo lo specchio magico della sua matrigna, la Regina Cattiva, vanitosa e gelosa. Consumata dall’invidia, la Regina ordina a un cacciatore di uccidere Biancaneve nel bosco e portarle il suo cuore come prova. Il cacciatore, impietosito, la lascia libera e fugge. Biancaneve, terrorizzata, si perde nella foresta ma trova rifugio nella casetta di sette nani minatori (Cucciolo, Eolo, Gongolo, Brontolo, Mammolo, Dotto e Pisolo).
I nani l’accolgono con affetto dopo che lei pulisce la casa e cucina per loro. Intanto la Regina, scoperto l’inganno grazie allo specchio, si trasforma in una vecchia strega e avvelena Biancaneve con una mela incantata, facendola cadere in un sonno mortale simile alla morte. I nani, addolorati, la pongono in una bara di cristallo. Solo il bacio del vero amore del Principe riuscirà a risvegliarla, portando a un lieto fine.
Biancaneve e i sette nani – Cast
Cast vocale originale (1937)
Adriana Caselotti → Biancaneve
Harry Stockwell → Il Principe
Lucille La Verne → La Regina / La Vecchia Strega
Roy Atwell → Dotto (Doc)
Pinto Colvig → Brontolo (Grumpy) e Pisolo (Sleepy)
Billy Gilbert → Cucciolo (Sneezy)
Scotty Mattraw → Mammolo (Happy)
Otis Harlan → Eolo (Happy)
Moroni Olsen → Il Cacciatore (voce narrante in alcune parti)
Doppiaggio italiano
Maria Pia Di Meo → Biancaneve
Gianfranco Bellero → Il Principe
Tina Lattanzi → La Regina / Vecchia Strega