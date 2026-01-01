Biancaneve e i sette nani, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Biancaneve e i sette nani – remake e sequel del classico Disney uscito nel 2018. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Biancaneve e i sette nani – Trama

Biancaneve e i sette nani è il classico film d’animazione Disney del 1937 (il primo lungometraggio animato della storia del cinema). La giovane principessa Biancaneve è la più bella del reame, secondo lo specchio magico della sua matrigna, la Regina Cattiva, vanitosa e gelosa. Consumata dall’invidia, la Regina ordina a un cacciatore di uccidere Biancaneve nel bosco e portarle il suo cuore come prova. Il cacciatore, impietosito, la lascia libera e fugge. Biancaneve, terrorizzata, si perde nella foresta ma trova rifugio nella casetta di sette nani minatori (Cucciolo, Eolo, Gongolo, Brontolo, Mammolo, Dotto e Pisolo).

I nani l’accolgono con affetto dopo che lei pulisce la casa e cucina per loro. Intanto la Regina, scoperto l’inganno grazie allo specchio, si trasforma in una vecchia strega e avvelena Biancaneve con una mela incantata, facendola cadere in un sonno mortale simile alla morte. I nani, addolorati, la pongono in una bara di cristallo. Solo il bacio del vero amore del Principe riuscirà a risvegliarla, portando a un lieto fine.

Biancaneve e i sette nani – Cast

Cast vocale originale (1937)

Adriana Caselotti → Biancaneve

Harry Stockwell → Il Principe

Lucille La Verne → La Regina / La Vecchia Strega

Roy Atwell → Dotto (Doc)

Pinto Colvig → Brontolo (Grumpy) e Pisolo (Sleepy)

Billy Gilbert → Cucciolo (Sneezy)

Scotty Mattraw → Mammolo (Happy)

Otis Harlan → Eolo (Happy)

Moroni Olsen → Il Cacciatore (voce narrante in alcune parti)

Doppiaggio italiano

Maria Pia Di Meo → Biancaneve

Gianfranco Bellero → Il Principe

Tina Lattanzi → La Regina / Vecchia Strega