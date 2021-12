Bianca Gascoigne: finale Ballando del 18 dicembre 2021 (video e gallery)

Nella finale di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 18 dicembre, in onda su Rai1, abbiamo potuto rivedere anche la coppia formata dalla modella inglese Bianca Gascoigne, figlia del noto ex calciatore Paul, e dallo storico ballerino del programma Simone Di Pasquale. La coppia, rientrata in gioco dopo il ripescaggio della scorsa settimana, ha ballato un Boogie sulle note del celeberrimo brano natalizio Jingle Bell Rock.

Bianca Gascoigne: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Stasera il meccanismo della prima manche prevedeva delle sfide. Bianca ha purtroppo perso contro Sabrina Salerno, su decisione di Carolyn Smith.

A voi il video dell’esibizione di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.