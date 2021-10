Bianca Gascoigne a Ballando del 23 ottobre 2021 (video e gallery)

Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 23 ottobre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dalla modella inglese Bianca Gascoigne, figlia del noto ex calciatore Paul, e dallo storico ballerino del programma Simone Di Pasquale. La coppia ha ballato una sensuale Bachata sulle note di You can leave your hat on, di Joe Cocker.

Bianca Gascoigne: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Non si può certo trovare un difetto nel ballo di Bianca. Brava, a tempo, sensuale e anche simpatica…può tranquillamente ambire al podio di questa edizione. Il voto totale della coppia è stato di ben 45 punti.

A voi il video dell’esibizione di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.