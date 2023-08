Beyond Paradise, location: dov’è girato?

Se siete fan di Delitti in Paradiso, la serie in onda d’estate su Raidue, preparatevi a sintonizzarvi su… Canale 5. Avete capito bene: è la rete ammiraglia Mediaset a trasmettere, da mercoledì 23 agosto 2023 alle 21:20, la serie tv Beyond Paradise, lo spin-off della popolare serie inglese (già rinnovata per una seconda stagione) con protagonisti il detective Humphrey Goodman (Kris Marshall) e Martha Llyod (Sally Bretton), entrambi visti nella serie madre tra la terza e la sesta stagione.

Ma dov’è stato girato Beyond Paradise? In effetti, più che domandarsi in cosa consista la trama della serie (che è un crime a tinte comedy, come l’originale), il pubblico non può non rimanere affascinato dalla location scelta dai produttori, che volevano per questa serie un luogo che fosse poco visto in televisione.

Se la cittadina in cui è ambientata la storia, ovvero Shipton Abbott, è immaginaria, la città scelta non lo è affatto. La serie è stata infatti girata a Looe, cittadina da 5.800 abitanti della Cornovaglia, nella contea di Devon.

Looe è famosa per il proprio peschereccio, e non a caso la pesca è una delle attività commerciali più importanti della zona (in passato era famosa anche per l’estrazione di rame dalle miniere circostanti), ma anche per l’omonimo fiume, che divide la cittadina in due, West Looe ed East Looe.

Tra i luoghi più curiosi che si possono visitare, il Monkey Santuary, che ospita una colonia di scimmie e di pipistrelli. La cittadina permette a Beyond Paradise di raccontare casi legati alla costa, ma anche all’entroterra.

Anche Delitti in Paradiso è ambientata in una cittadina fittizia: l’isola di Saint Marie nella realtà è infatti Deshaies, comune francese nella parte nord-occidentale dell’isola di Basse-Terre che fa parte dell’arcipelago Guadalupa.