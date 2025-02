Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 11 febbraio 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Benvenuti al Sud. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Benvenuti al Sud – Trama

“Benvenuti al Sud” è un film comico italiano del 2010 diretto da Luca Miniero, che è un remake del film francese “Giù al Nord” (Bienvenue chez les Ch’tis) di Dany Boon.

Alberto Colombo (interpretato da Claudio Bisio) è il direttore di un ufficio postale in Brianza, vicino a Milano. La sua ambizione è trasferirsi a Milano per soddisfare i desideri della moglie Silvia (Angela Finocchiaro). Quando il suo tentativo di ingannare il sistema per ottenere il trasferimento fallisce, viene mandato per punizione a dirigere un ufficio postale nel Cilento, in Campania, a Castellabate. Alberto parte con una serie di pregiudizi sul Sud Italia, ma presto si rende conto che la realtà è ben diversa dalle sue aspettative: scopre un ambiente accogliente e persone calorose, inclusi i colleghi e un nuovo amico, Mattia (Alessandro Siani). La storia ruota intorno alla sua esperienza di adattamento e alla scoperta che i pregiudizi possono essere superati.

Benvenuti al Sud – Cast

Claudio Bisio come Alberto Colombo, il direttore delle poste brianzolo.

Alessandro Siani come Mattia Volpe, il postino di Castellabate che diventa amico di Alberto.

Angela Finocchiaro come Silvia Colombo, la moglie di Alberto, che nutre pregiudizi sul Sud.

Valentina Lodovini come Maria Flagello, un’amica di Mattia.

Nando Paone come Costabile Piccolo, un collega di Alberto nell’ufficio postale di Castellabate.

Giacomo Rizzo come Costabile Grande, un altro collega di Alberto.

Naike Rivelli come la moglie di Mattia.

Teco Celio come il superiore di Alberto alle poste.

Fulvio Falzarano come uno degli amici nordisti di Alberto.

Nunzia Schiano come una delle abitanti di Castellabate.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram