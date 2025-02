Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 12 febbraio 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Benvenuti al Nord. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Benvenuti al Nord – Trama

“Benvenuti al Nord” è un film italiano del 2012 diretto da Luca Miniero, che rappresenta il sequel del successo “Benvenuti al Sud”.

Il film si svolge due anni dopo gli eventi di “Benvenuti al Sud”. Alberto Colombo (Claudio Bisio) è tornato al Nord, a Milano, dove lavora come direttore di un ufficio postale, cercando di accontentare sia sua moglie Silvia che il suo capo. Nel frattempo, Mattia Volpe (Alessandro Siani) vive ancora a Castellabate, con la moglie Maria e il figlio Edinson, ma la sua vita è complicata dalla sua immaturità e dalla convivenza con la madre.

Dopo che Maria lascia Mattia a causa della sua mancanza di maturità, Mattia decide di trasferirsi a Milano, dove trova lavoro nell’ufficio postale di Alberto. Qui, i due amici affrontano le difficoltà della vita milanese, le rispettive crisi matrimoniali e i pregiudizi nord-sud, cercando di ritrovare equilibrio e felicità nelle loro vite.

Benvenuti al Nord – Cast

Claudio Bisio – Alberto Colombo

Alessandro Siani – Mattia Volpe

Angela Finocchiaro – Silvia Colombo/Erminia Volpe

Valentina Lodovini – Maria Volpe

Paolo Rossi – Dottor Palmisan

Nando Paone – Costabile Piccolo

Giacomo Rizzo – Costabile Grande

Nunzia Schiano – Signora Volpe

Fulvio Falzarano – Mario

Salvatore Misticone – Signor Scapece

Ippolita Baldini – La Dodi

Francesco Brandi – Sandrino

Francesco Migliaccio – Comisoni

Alessandro Vighi – Chicco

Gianmarco Pozzoli – Magonza

Emma Marrone – Cameo nei titoli di coda (canta “Nel blu dipinto di blu”)

