Benedetta Primavera: ospiti ultima puntata

Loretta Goggi, dopo anni da giudice a Tale e Quale Show, torna protagonista di un varietà tutto suo: Benedetta Primavera, in onda su Raiuno, segna infatti la sua prima conduzione di un programma dopo trent’anni. Uno show che racconterà la storia della televisione italiana, con uno sguardo al passato ma anche al presente.

Benedetta Primavera, ospiti quarta puntata

Nella quarta ed ultima puntata del 31 marzo 2023, si conclude il viaggio nel mondo dello spettacolo che fu, paragonandolo a quello di oggi. Tra sketch, monologhi e musica, in questo ultimo appuntamento Loretta Goggi sarà accompagnata da grandi nomi del piccolo schermo, come Carlo Conti; delle sette note, come Romina Power e Paola e Chiara; del cinema, come Serena Rossi e Simone Montedoro; della comicità, come Lucia Ocone e Sergio Friscia.

Spazio anche al duetto impossibile che vedrà protagonista questa volta Antonino in coppia con l’indimenticabile Mango. E, dulcis in fundo, ci sarà un duetto da non perdere tra la presentatrice e la sorella Daniela Goggi.

Benedetta Primavera, il programma

Benedetta Primavera è la summa delle innumerevoli doti di Loretta Goggi: in ciascuna delle quattro imperdibili puntate si tratterà un tema diverso, passando liberamente da “ieri” a “oggi” attraverso personaggi, generi dello spettacolo, momenti memorabili della cultura pop prendendo spunti anche dalle preziose Teche Rai. Un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente. Al fianco di Goggi, Luca e Paolo.

In ogni episodio tanti ospiti: vecchi compagni con cui rievocare – tra emozione, chiacchiere, gioco, balletti, musica e divertimento – programmi e amici di un tempo e giovani protagonisti della tv di oggi, tra attori, cantanti e comici, con cui Loretta si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni (tra cui Guillermo Mariotto e la Regina Elisabetta d’Inghilterra) e sorprese per i suoi ospiti.