Belve Crime, ospiti puntata 9 dicembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La puntata di Belve Crime in onda lunedì 9 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 2 (e in streaming su RaiPlay) è il primo episodio dello spin-off dedicato alla cronaca nera che già avevamo visto strutturato in una sola puntata lo scorso martedì 10 giugno.

Condotto da Francesca Fagnani, il format prevede interviste a protagonisti di casi giudiziari, con un approccio ironico ma profondo, in collaborazione con il giornalista Stefano Nazzi per i racconti dei fatti. In giugno gli ospiti erano stati due: Eva Mikula (testimone chiave contro la banda della Uno Bianca) e Tamara Ianni (collaboratrice di giustizia contro il clan Spada).

In questo caso c’è il massimo riserbo, ma è possibile che si assista al ritorno di Massimo Bossetti (condannato per il delitto di Yara Gambirasio). oppure di Mario Maccione (coinvolto nel caso delle Bestie di Satana). Staremo a vedere.