Oggi, martedì 10 giugno, su Rai 2 in prima serata debutta Belve Crime. A condurre ed ideare lo spin off del celebre talk show c’è sempre Francesca Fagnani, ideatrice della variante dedicata al genere crime, per l’appunto.

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Gabriele Paglino e Antonio Pascale. La regia è di Mauro Stancati.

Belve Crime, ospiti 10 giugno

La prima puntata sarà dedicata a con due testimonianze straordinarie: Eva Mikula, legata a Fabio Savi della banda della Uno Bianca, e Tamara Ianni, la donna che ha contribuito a smantellare il clan Spada a Ostia.

Eva Mikula, per due anni compagna di Fabio Savi, uno dei fratelli della banda della Uno Bianca, responsabile di 24 omicidi e 114 feriti tra il 1987 e il 1994, racconta la sua storia. Arrestata insieme a Savi, Mikula si definisce una vittima, non una complice, sostenendo che il suo ruolo fu decisivo per l’arresto della banda. In studio, Francesca Fagnani la incalza: “Ha parlato solo dopo l’arresto”. Mikula replica alle accuse delle famiglie delle vittime, che l’hanno esclusa dalla loro associazione nel 2015 e, secondo lei, la vorrebbero silenziosa “per non rovinare il decoro”. Sul mancato partecipazione a La Talpa, Fagnani chiede se fosse rispettoso verso le vittime. “Volevo raccontare la mia verità”, risponde Mikula, aggiungendo di attendere scuse dai familiari, che l’avrebbero insultata per 30 anni. “I familiari non devono scuse a nessuno”, ribatte Fagnani.

Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia, ha contribuito all’arresto di 32 membri del clan Spada di Ostia nel 2018. Lei e il marito, legato al clan rivale dei Baficchi, vivono sotto protezione dopo anni di violenze. Ianni racconta a Fagnani episodi drammatici: “Un membro degli Spada, con Enrico ‘Pelè’ Spada, sieropositivo, minacciò mio figlio di due anni con sangue infetto. Mi sono messa a proteggerlo e mi hanno picchiata. Entravano in casa di notte, volevano costringermi alla prostituzione”. Alla domanda su cosa l’abbia spinta a collaborare, risponde: “Disperazione”. Sull’arresto del clan, confessa: “Ero felice, euforica, ma avevo tanta paura”.

