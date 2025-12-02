Belve 6, ospiti ultima puntata 2 dicembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nuovo appuntamento con Belve, in prima serata (ore 21,20 circa) su Raidue. A condurre e ideare il talk show è sempre Francesca Fagnani, artefice con le sue domande ed i suoi sguardi di numerosi momenti cult diventati virali sui social network. Prodotto da Rai Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, il programma torna con interviste dirette e irriverenti a personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca.

Ospiti ultima puntata

Gli ospiti della quinta e ultima puntata sono Stefania Sandrelli, che parla a ruota libera del suo amore con Gino Paoli quando lui era già sposato, ma anche del rapport con la figlia-attrice Amanda, e dei problemi di alcol del suo ex-marito Nichi Pende.

E poi il tennista Fabio Fognini e la cantante e showgirl Sabrina Salerno, icona di bellezza a quasi sessant’anni. E come altre volte ci sarà anche Maria De Filippi, che questa sera però si siederà si siederà sullo sgabello degli ospiti e risponderà alle domande della conduttrice.