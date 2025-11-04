Belve 6, ospiti seconda puntata 4 novembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Belve, torna in prima serata (ore 21,20 circa) con la sesta edizione del programma ormai fisso nel prime time di Raidue. A condurre e ideare il talk show è sempre Francesca Fagnani, artefice con le sue domande ed i suoi sguardi di numerosi momenti cult diventati virali sui social network. Prodotto da Rai Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, il programma torna con interviste dirette e irriverenti a personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca.

Quanto dura

Sono previste in questa stagione cinque puntate in onda ogni martedì alle 21.20 su Rai 2, seguite da due speciali di “Belve Crime” in chiusura di stagione, dove Fagnani esplora il lato oscuro dell’animo umano attraverso storie di crimini efferati.

Ospiti seconda puntata

Stasera, martedì 4 novembre 2025, Francesca Fagnani conduce la seconda puntata di Belve, con un trio di ospiti esplosivi: Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. Come nella prima di martedì scorso, è prevista una sorpresa speciale con Maria De Filippi. Il format resta fedele a sé: interviste a 360 gradi, senza filtri, seguite dalla tradizionale sigla di chiusura con i fuori onda più divertenti, momento cult del programma.

Iva Zanicchi: tra Mina, tasse e il “suo” Ok il Prezzo è Giusto

L’Aquila di Ligonchio non si è risparmiata. Ecco i passaggi clou: Mina, mito o strategia?

«Invidia? No, a volte rabbia. Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata al momento giusto, ma è rimasta: ogni anno un disco, la tv la trasmette tutte le sere e anche al mattino. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano: se torna, finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!»

I guai col fisco

«Le ho sempre pagate, ma persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Per seppellire tutto – e ne sono fiera – ho dato tutto quello che avevo, più prestiti in banca. Ho pagato 7 miliardi e 500 milioni di lire.»

Il ritorno di Ok il Prezzo è Giusto sulla Rai nel 2026 (con altri conduttori)

«Come può esistere OK senza Zanicchi?» tuona Iva, lanciando il suo anatema: «Ricordate: se fate OK senza di me sarà un flop tremendo». Fagnani, con un sorriso ironico: «Saranno contenti i dirigenti».