Belve 6, ospiti puntata 25 novembre 2025: Magnini parla del doping e di Federica Pellegrini

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nuovo appuntamento con Belve, in prima serata (ore 21,20 circa) su Raidue. A condurre e ideare il talk show è sempre Francesca Fagnani, artefice con le sue domande ed i suoi sguardi di numerosi momenti cult diventati virali sui social network. Prodotto da Rai Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, il programma torna con interviste dirette e irriverenti a personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca.

Ospiti quarta puntata

Filippo Magnini è il protagonista assoluto della quarta puntata di Belve. L’ex campione di nuoto rompe il silenzio sulla vicenda doping del 2017-2020: «Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile, quella che si poteva “sfondare” perché non ero più atleta in attività. Mi hanno scelto come bersaglio per coprire altri nomi, atleti importanti del nuoto e di altre discipline, persone pulite come me ma che avrebbero creato troppo rumore se fossero finite sotto inchiesta».

Magnini ricostruisce la vicenda: nel 2017 si ritira e scopre l’indagine dai giornali: condanna in primo grado a 4 anni di squalifica dal TNA di Nado Italia; poi tre anni dopo, nel 2020 arriva la piena assoluzione. Nuovi dettagli mai raccontati prima:

«Mi hanno preso di mira perché ho rifiutato di patteggiare. Ho registrato tutti gli interrogatori. Al mio amico Santucci dissero: “Se fai il nome di Magnini chiudiamo subito con te”. Lui mi ha sempre difeso. Durante un confronto uno dei procuratori mi disse testualmente: “Al di là della verità questa è una faccenda personale tra me e te”. Ho chiesto il dvd dell’interrogatorio: casualmente quella frase non c’è più».

Alla domanda di Francesca Fagnani sul perché non abbia denunciato: «Ho ancora tempo per farlo. Ma il mio avvocato mi ha detto: nella vita bisogna vincere, non stravincere». Sulla storia con Federica Pellegrini: «Un amore molto travagliato. Ad oggi direi più no che sì. Non c’è stato tanto rispetto nei miei confronti. A parte i primissimi tempi non è stata una bella storia, non mi ha lasciato un bel ricordo. Lei non si è rivelata la persona che pensavo».

Nella stessa puntata anche Martina Colombari, Orietta Berti e il ritorno a sorpresa di Maria De Filippi. E poi ci sarà l’omaggio a Ornella Vanoni, scomparsi in settimana, e a sua volta protagonista di una celebre puntata del programma negli anni scorsi.