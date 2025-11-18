Belve 6, ospiti puntata 18 novembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Nuovo appuntamento con Belve, in prima serata (ore 21,20 circa) su Raidue. A condurre e ideare il talk show è sempre Francesca Fagnani, artefice con le sue domande ed i suoi sguardi di numerosi momenti cult diventati virali sui social network. Prodotto da Rai Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, il programma torna con interviste dirette e irriverenti a personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca.

Ospiti terza puntata

Nella terza puntata di “Belve”, in onda martedì 18 novembre in prima serata su RaiDue, Francesca Fagnani accoglierà Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Big Mama e Genny Urtis, con una sorpresa speciale rappresentata da Maria De Filippi. Come sempre, non mancheranno i celebri faccia a faccia senza filtri della conduttrice e, a chiudere la serata, la sigla con tutti i fuori onda degli ospiti, ormai uno dei momenti più amati dal pubblico.

Protagonista assoluto sarà Cristiano Malgioglio, in un’intervista che alterna momenti esilaranti a commozione profonda. Davanti a Fagnani il cantautore si lascia andare parlando del dolore per la morte della madre: per cinque anni non è più riuscito a scrivere, si è “ammalato da solo” e le ha messo sul cuore una lettera in cui le raccontava tutto ciò che non era mai riuscito a dirle in vita. “Mica ci voleva la zingara per capire”, dice sorridendo quando la giornalista gli chiede perché non avesse mai parlato apertamente con lei del proprio orientamento sessuale. Ricorda i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift appesi in cameretta da ragazzino e la madre che sperava “vedrai che cambierà… invece sono peggiorato”.