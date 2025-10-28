Belve 6, ospiti prima puntata 28 ottobre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Belve, torna in prima serata (ore 21,20 circa) con la sesta edizione del programma ormai fisso nel prime time di Raidue. A condurre e ideare il talk show è sempre Francesca Fagnani, artefice con le sue domande ed i suoi sguardi di numerosi momenti cult diventati virali sui social network. Prodotto da Rai Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, il programma torna con interviste dirette e irriverenti a personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca.

Quanto dura

Sono previste in questa stagione cinque puntate in onda ogni martedì alle 21.20 su Rai 2, seguite da due speciali di “Belve Crime” in chiusura di stagione, dove Fagnani esplora il lato oscuro dell’animo umano attraverso storie di crimini efferati.

Ospiti prima puntata

Stasera, martedì 28 ottobre 2025, protagonisti saranno: Isabella Rossellini, icona del cinema internazionale e figlia del regista Roberto Rossellini, che si racconta in un’intervista intima e profonda. Poi Belen Rodriguez, showgirl e imprenditrice argentina, tornata per affrontare temi come la sua carriera televisiva e il desiderio di essere riconosciuta oltre la bellezza esteriore: “Ho il diritto di esprimermi, non è giusto essere etichettati solo per l’aspetto fisico”, ha dichiarato, lamentando di meritare opportunità maggiori. Infine Rita De Crescenzo, giornalista e volto noto del giornalismo investigativo, per un confronto su cronaca e attualità.