Belve, torna in prima serata (ore 21,20 circa) con l’edizione 2025 del programma che dallo scorso anno ha conquistato il prime time di Raidue. A condurre ed ideare il talk show c’è sempre Francesca Fagnani, artefice con le sue domande ed i suoi sguardi di numerosi momenti cult diventati virali sui social network.

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Gabriele Paglino e Antonio Pascale. La regia è di Mauro Stancati.

Belve 2025, ospiti 3 giugno

Nella sesta e ultima puntata, in onda martedì 3 giugno 2025, Francesca Fagnani intervista i seguenti ospiti: Bianca Balti, Guè e Lucrezia Lante della Rovere. Come sempre, la cantante Serena Brancale sarà presente con un’interpretazione musicale. Il programma, condotto da Francesca Fagnani, prevede tre interviste a puntata, con domande pungenti e momenti di comicità, come gli interventi delle “Eterobasiche” e Carmine Del Grosso.

