Belli ciao, film su Canale5: trama, attori e cast

Questa sera, martedì 21 novembre 2023, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Belli ciao. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Belli ciao – Trama

Belli ciao è un film italiano del 2022 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Pio e Amedeo. La storia è ambientata in Puglia e racconta la storia di due amici, Pio e Amedeo, che si ritrovano a dover scegliere tra i loro sogni e le loro radici.

Pio è un ragazzo ambizioso, che ha sempre sognato di lavorare a Milano nel mondo della finanza. Amedeo, invece, è un ragazzo più semplice, che ama la sua terra e la sua gente. Dopo la maturità, i due amici si separano: Pio parte per Milano, mentre Amedeo resta in Puglia.

Anni dopo, Pio è diventato un manager di successo, mentre Amedeo ha aperto una piccola attività in Puglia. Un giorno, Pio riceve una telefonata da Amedeo, che gli chiede aiuto per salvare il suo paese. Pio, inizialmente riluttante, decide di tornare in Puglia per aiutare il suo amico. Insieme, i due amici si troveranno a fare i conti con le loro scelte e con i loro sogni.

Critica

Belli ciao è stato accolto positivamente dalla critica, che ha apprezzato il tema del film, ovvero il rapporto tra i sogni e le radici. Il film è stato definito “una commedia divertente e toccante, che parla di amore, amicizia e di cosa significa essere italiani”.

Audience

In tv, Belli ciao ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, con una media di 3 milioni di telespettatori e il 15% di share.

Belli ciao – Cast attori

Il cast del film è composto da:

Pio D’Antini

Amedeo Grieco

Lorena Cacciatore

Rosa Diletta Rossi

Nicasio Catanese

Giorgio Colangeli