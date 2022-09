Bellezza su misura è un programma tv della categoria reality che ha debuttato con la prima stagione il 22 agosto 2022 su Real Time. Si tratta di un format sviluppato nell’ambito del filone delle cliniche specialistiche. Protagonista è il professor Silvio Smeraglia, uno dei più famosi chirurghi plastici italiani.

Bellezza su misura – Puntate, orari e canale

Bellezza su misura va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni giovedì in seconda serata alle 23.10 con due puntate della durata di 30 minuti circa l’una. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. Ecco di seguito presentazione e indice streaming per rivedere ogni puntata.

Prima stagione

Episodio 1 – Marzia e Martina

Episodio 2 – Fabio

Episodio 5 – Magda

Episodio 6 – Mario

Bellezza su misura – Dov’è

La Smeraglia Clinic in cui opera il professor Smeraglia si trova in Via Benedetto Brin, 63, 80142 Napoli – Telefono 3389777703. Ecco la mappa per arrivarci.

Bellezza su misura – Silvio Smeraglia

Il Professor Giulio Basoccu è uno dei più famosi chirurghi plastici italiani e fondatore della Smeraglia Clinic. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1987 presso l’Università Federico II di Napoli e specializzatosi in Chirurgia Plastica nel 1993, ha collaborato sin da sùbito come primo assistente chirurgo con i più prestigiosi chirurghi plastici ed estetici a livello mondiale.

Bellezza su misura – Casting e come partecipare

Al momento non è più possibile partecipare a Bellezza su misura. Nel caso di una seconda stagione del programma, sarà possibile inviare la propria candidatura accedendo alla pagina Casting di Real Time.