Questa sera, martedì 12 agosto 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Belle & Sebastien – L’avventura Continua. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Belle & Sebastien – L’avventura Continua – Trama

Belle & Sebastien – L’avventura continua è un film del 2015, diretto da Christian Duguay, secondo capitolo della trilogia basata sui romanzi di Cécile Aubry. Ambientato nel 1945, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il film segue Sébastien (Félix Bossuet), un ragazzo di 10 anni che vive a Saint Martin con il nonno César (Tchéky Karyo) e il suo inseparabile cane Belle. Sébastien attende il ritorno di Angelina (Margaux Châtelier), che ha combattuto con la Resistenza ed è stata insignita di una medaglia al valore.

Tuttavia, l’aereo su cui Angelina viaggia precipita al confine tra Francia e Italia, e le autorità la dichiarano morta a causa di un incendio nella zona dell’incidente. Convinti che sia ancora viva, Sébastien e César, con l’aiuto del pilota Pierre Marceau (Thierry Neuvic), iniziano una pericolosa missione di ricerca. Durante il viaggio, Sébastien scopre che Pierre è suo padre, un segreto che cambierà la sua vita. Tra avventure, incendi e incontri, come quello con Gabriella (Thylane Blondeau), una giovane boscaiola, Sébastien e Belle affrontano mille pericoli per salvare Angelina.i

Belle & Sebastien – L’avventura Continua – Cast

Félix Bossuet: Sébastien

Tchéky Karyo: César, il nonno adottivo di Sébastien

Thierry Neuvic: Pierre Marceau, il padre di Sébastien

Margaux Châtelier: Angelina, nipote di César

Thylane Blondeau: Gabriella, una giovane boscaiola

Urbain Cancelier: Il sindaco

Joseph Malerba: Alfonso

Ludi Boeken: Marcel

Jeffrey Noel: Louis

Frédéric Epaud: René

