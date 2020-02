Belle da morire fiction Rai, quando inizia? (Video)

Durante il Festival di Sanremo 2020 su Raiuno è iniziato ad andare in onda il promo di una nuova serie tv, ovvero Belle da morire. Un poliziesco che vede come protagonista Cristiana Capotondi e che racconta il giallo legato all’omicidio di una giovane donna.

Ma quando va in onda Belle da morire? La fiction non ha ancora una data di uscita, ma Raiuno ha comunicato che la serie è destinata alla domenica sera, all’interno di un ciclo di fiction con protagonisti personaggi femminili, ovvero Come una madre, La vita promessa 2, Vivi e lascia vivere ed, appunto, Belle da morire. Seguendo l’ordine di presentazione di queste quattro fiction all’interno del promo, si può dedurre che Belle da morire andrà in onda dopo La vita promessa 2, ovvero dal 15 marzo 2020.

Belle da morire, la trama

Eva Cantini (la Capotondi), ispettrice di polizia, è una donna forte che, per paura di soffrire, vive la vita sempre all’attacco. Gioia Scuderi, la reginetta dai sogni infranti, è la più bella ragazza del paese che viene trovata morta in fondo al lago. Due donne lontane Eva e Gioia, eppure misteriosamente legate da un filo invisibile.

Un omicidio che ha contorni pericolosi e ipnotici come le rive di quel lago. Un’alleanza tra donne diverse -un detective, un magistrato e un medico legale- per cercare la verità e dare giustizia a una ragazza diversa da tutte le altre, la cui unica colpa era amare e voler essere amata. Lo stesso desiderio che Eva per la prima volta si troverà a provare per un uomo che sembra giusto e che invece si rivela sbagliato.