Bella Ma su Rai 2: cast e concorrenti

Un nuovo programma al debutto nel pomeriggio di Rai 2, un talent di parola che vedrà confrontarsi la giovane generazione Z (tra i 18 ed i 25 anni) ed i cosiddetti Boomer (tra i 55 ed i 90 anni). Si chiama Bella Ma ed è il nuovo programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco, in onda dal 12 settembre, alle 15:15.

In ogni puntata, un concorrente Z e un Boomer si sfideranno in tre manche: un quiz culturale basato su tre prove, indovinare l’identità di un personaggio famoso, un fatto storico e una parola della lingua italiana, la realizzazione di un reel di presentazione dell’ospite del giorno (un personaggio di riferimento del mondo Boomer o Z) e di un video di introduzione del tema di attualità che sarà oggetto di dibattito in studio.

Ogni volta, una storia personale significativa o un esperto aiuteranno la platea di “BellaMa’” a scandagliare il tema il più a fondo possibile. Il pubblico da casa potrà votare sui canali social di Rai 2 il concorrente preferito del giorno e il 4 maggio verrà eletto il vincitore della stagione.

Del cast fa parte anche una band di ragazzi giovanissimi che inizieranno a suonare insieme proprio in occasione del programma: fino al 4 maggio la loro nuova vita da band verrà raccontata in una sorta di piccolo docu-reality.

Bella Ma programma, cast

Ma chi sono i concorrenti che si sfideranno in Bella Ma? Eccoli suddivisi per “generazione”.

Generazione Z:

Alessio Lo Monaco, 22 anni di Albano Laziale: ha lasciato l’università per lavorare come operaio, per aiutare la famiglia. È appassionato di poesia;

Antony Di Francesco, 24 anni di Roma. Crea contenuti comici su Tik Tok e YouTube;

Armando Perrone, 24 anni di Avellino. Consulente di comunicazione digital e fondatore di start-up innovative;

Diego Pasquali, 22 anni di Latina. Direttore artistico di locali notturni;

Federica Russo, 20 anni di Asti. Studentessa di Biotecnologie a Viterbo;

Francesca Marchegiani, 23 anni di Fano. Studentessa universitaria, è diventata popolare sui social raccontando la sua esperienza con il diabete;

Maria Laura Marullo, 19 anni di Napoli. Laureanda in psicologia, cantautrice, ha un canale molto seguito su Twitch;

Matteo Terelle, 22 anni di Velletri. Autista per mense scolastiche e allenatore di hockey a rotelle per bambini;

Rosa Sorrentino, 19 di Gragnano. Neo diplomata, fotomodella, è stata Miss Principessa d’Europa;

Stella Flammini, 19 anni di Roma. Neo diplomata, è appassionata di musica.

Generazione Boomer:

Angela Palmieri, 59 anni di Roma. Madre di un figlio di 23 anni, catechista, aiuta i sacerdoti studenti fuori sede a Roma;

Cinzia Tabacco, 55 anni di Trieste. Life coach ed esperta di mindfullness;

Elettra Valentini, 58 anni di Nettuno. Ha un blog di cucina, quattro figli e cinque nipoti. I figli vivono tra Spagna e Cina;

Enzo Saturni, 64 anni di Roma. Attore di teatro, tv e cinema;

Giampiero Coletti, 63 anni di Roma. Formatore aziendale, oggi in pensione;

Lucia Silvestri, 56 anni di Roma. Vedova, ha due figli di 26 e 24 anni, curatrice di mostre;

Maria Serena Anderlini, 67 anni di Torino. Dottorato di ricerca all’Università della California, è esperta in arti dell’amore;

Marisa Blasi, 72 anni di Roma. Ex hostess di terra all’aeroporto di Fiumicino;

Nadia La Bella, 56 anni di Roma. Fashion blogger, ha un figlio di 28 anni. Il suo motto è: non è mai troppo tardi per iniziare;

Raffaella Ruzzini, 69 anni di Roma. Vende spazi pubblicitari.

Come vedere Bella Ma?

È possibile vedere il programma su Rai 2 oppure in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.