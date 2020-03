Bella da morire, il cast

Tanti i volti noti in Bella da morire, la fiction crime in onda dal 15 marzo 2020 su Rai1 in prima serata. Cristiana Capotondi è la protagonista e veste i panni di Eva Cantini, un’ispettrice di polizia esperta suo malgrado di casi di femminicidio.

Accanto a lei troviamo, tra gli altri, Lucrezia Lante della Rovere nei panni del Procuratore Capo Giuditta Doria e Benedetta Cimatti nel ruolo di Rachele, sorella di Eva. La regia della fiction è affidata ad Andrea Molaioli.

Il cast di Bella da morire

Cristiana Capotondi è Eva Cantini

Matteo Martari è Marco Corvi

Lucrezia Lante della Rovere è Giuditta Doria

Elena Radonicich è Sofia Scuderi

Benedetta Cimatti è Rachele Cantini

Margherita Laterza è Anita Mancuso

Giulia Arena è Gioia Scuderi

Gigio Alberti è Sergio Cantini

Paolo Sassanelli è Claudio Scuderi

Anna Ferruzzo è Tina Scuderi

Fausto Maria Sciarappa è Ignazio Iurini